جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده "الزياني" مع نظيره الأوكراني ديميتري كوليبا، في أعقاب جلسة المباحثات الرسمية المشتركة بحضور وفدين من البلدين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الجمعة.



وقال وزير الخارجية البحريني إنه عقد مع نظيره الأوكراني جلسة مباحثات مثمرة وبناءة، تم خلالها تدارس مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك لاستكشاف فرص زيادة التعاون في المجالات الحيوية الأخرى، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.



وأضاف أن الجانبين تدارسا أيضا تطورات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية والعالم. وقال إنه أكد موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، ودعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العديد من المناسبات على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي للصراع بالوسائل السلمية وعبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية، حفاظا على الأمن والسلم في أوروبا والعالم.



وتابع وزير الخارجية البحريني قائلا إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد هذا الموقف الثابت لمملكة البحرين لدى استقباله لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال انعقاد ملتقى البحرين للحوار تحت شعار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، حيث دعا العاهل البحريني إلى الشراكة الدولية لإنهاء الحروب والنزاعات في العالم، وعلى وجه الخصوص وقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة بين الطرفين. وجدد وزير الخارجية البحريني التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الذي يدعو البلدين الجارين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد في جميع الأحوال، حفاظا على الأرواح والممتلكات وتجنبا لمزيد من الخسائر.



وأوضح الزياني أن المباحثات بين الجانبين تناولت الجهود المبذولة على المستوى الدولي لوقف الحرب بما فيها جهود قداسة بابا الفاتيكان ومبادرة الرئيس الأوكراني للسلام والمقترحات الأخيرة المقدمة من قبل جمهورية الصين الشعبية وأخرى غيرها، والتي نعتقد أن جميعها تستحق النظر لاستخلاص إطار ممكن للتفاوض نحو حل يحترم حقوق ومصالح جميع الأطراف ويعيد الأمن والاستقرار في أوروبا، مؤكدا أن مملكة البحرين لن تتأخر عن القيام بأي دور في هذا المجال.



وقال وزير الخارجية البحريني إنه أكد على أهمية مواصلة الجهود لدعم العمليات الإنسانية للنازحين، وحماية المدنيين، وأهمية تمديد وتطوير الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا نظراً لأهميته للأمن الغذائي العالمي.



وأضاف أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية العالمية، والحروب والصراعات الدائرة وانعكاساتها على الشعوب وآثارها المدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه أكد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل إشاعة السلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك تسوية القضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، والعمل الفوري على وقف الاشتباكات المسلحة في السودان، وتسوية الأزمة الطارئة بالمفاوضات تمهيدا لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوداني للسلم والاستقرار والنماء.



بدوره، أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقديره لزيارة نظيره البحريني لبلاده في ظل الظروف الحالية، مؤكداً على أهمية الزيارة الأولى لمسؤول رفيع المستوى من مملكة البحرين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من أكثر من ثلاثين عاماً.



وأشاد كوليبا بموقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن المباحثات تناولت تعزيز الحوار السياسي بين البلدين وتكثيف التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، إضافة إلى فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والأمن الغذائي، منوهاً بأهمية التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات قيد الدراسة بين البلدين.



كما أكد وزير الخارجية الأوكراني على رغبة بلاده في توسيع التعاون بين أوكرانيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددا على أهمية دور مملكة البحرين في المنظومة الخليجية وعلى المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني -خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الزياني قال -خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني- إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد في العديد من المناسبات على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل الى حل الصراع بالوسائل السلمية عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية، بما يؤدي الى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم، معبرا عن تمنيات مملكة البحرين لأوكرانيا وشعبها بالسلم والاستقرار والنماء.



بدوره، كلف الرئيس الأوكراني، الدكتور الزياني، بنقل خالص تحياته وتقديره إلى الملك حمد بن عيسى، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، معربا عن تقديره لموقف ملك البحرين الداعي الى وقف الحرب في أوكرانيا، وما قدمته البحرين من دعم إنساني للشعب الأوكراني، مؤكدا حرص بلاده واهتمامها بتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها خدمة المصالح المشتركة.



كما أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني -خلال لقائه مع نظيره الأوكراني- تطلع مملكة البحرين الى نهاية سلمية للحرب في أوكرانيا عبر المفاوضات المباشرة بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في القارة الأوروبية، ويسهل استمرار إمدادات الغذاء والطاقة للعالم أجمع.



بدوره، رحب كوليبا بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية البحريني لأوكرانيا، والتي تعكس اهتمام مملكة البحرين بتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا رغبة أوكرانيا في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأكد تقدير بلاده لموقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام في القارة الأوربية، وحرصها على دعم جهود العمل الإنساني في أوكرانيا، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ومناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا والجهود التي تبذل لوقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي للصراع عبر الطرق الدبلوماسية، كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى وزير الخارجية البحريني، خلال زيارته إلى كييف، مع رئيس البرلمان في أوكرانيا رسلان ستيفانتشوك، حيث أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع أوكرانيا والارتقاء بها الى مستويات أوسع خدمة للمصالح المشتركة، مشيدا بما تشهده علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من نمو متواصل في العديد من المجالات.



بدوره، أكد رئيس البرلمان الأوكراني أن زيارة "الزياني" الرسمية لأوكرانيا تعكس حرص المملكة على توطيد علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، والتي تشهد تطورا واضحا في مختلف المجالات.

وأعرب "ستيفانتشوك" عن تقدير بلاده لجهود مملكة البحرين لإشاعة السلم وتعزيز قيم التسامح والتعايش الانساني، مؤكدا أن بلاده مهتمة بتوسيع آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء والازدهار.