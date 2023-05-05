وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الأردني الملف السوري

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة لتطبيق القرار الأممي 2254 باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا.

وجدد بلينكن، في اتصال هاتفي بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، التأكيد على موقف واشنطن لتحسين العلاقات مع النظام السوري، داعيا إلى ضرورة أن تهيئ سوريا الظروف لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.

ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية الصفدي نظيره بلينكن على مخرجات الاجتماع التشاوري لحل سوريا، موضحًا أن الاجتماع العربي دعا إلى حل متدرج للأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق منهجية خطوة بخطوة بما ينسجم مع القرارات الأممية.

وأشار إلى أن هذا المسار يكسر جمود جهود التوصل لحل شامل للأزمة السورية، والتقدم نحول حل سياسي، مشددا على أهمية الدور الأمريكي المركزي في جهود حل الأزمة السورية، واستمرار التنسيق مع واشنطن لوقف معاناة الشعب السوري، ووقف تهديدات الأمن الإقليمي والدولي.