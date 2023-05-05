وزارة القوى العاملة فى 7 أيام.. تكليفات رئاسية لدعم وحماية ورعاية العمال

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصادها خلال الـ7 أيام الماضية، بدأ الأسبوع باحتفالية لعيد العمال نظمتها "الوزارة"، وتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى أكد خلال كلمته على وعى الشعب المصرى بكافة التحديات، وحَثهُ على المزيد من التماسك، وأن يكون كما هو على رجل واحد، كما أصدر الرئيس 10 قرارات وتوجيهات لوزارة القوى العاملة لتنفيذها، وجميعها قرارات تُعزز من علاقات العمل، ومن الحماية والرعاية للعمال فى الداخل والخارج .

واستعرض وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى كلمته دور الوزارة فى خدمة قضايا العمل ،مؤكداً على أن تشريف الرئيس السيسى هذه الإحتفالية التى أُقيمت فى شركة الشرقية للسكر،خير دليل على ثوابت الدولة المصرية تجاه عمالها،بإعتبارهم جنود العمل والإنتاج ، والثروة البشرية للتنمية،وبناة الحضارة و"الجمهورية الجديدة ..كما شهدت الإحتفالية كلمة لرئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران ..وكذلك تكريم المتميزين من العمال ،وعرض فيديو تسجيلى بعنوان "سواعد مصرية" ،كما شهد الحفل افتتاح عدد من المصانع فى إطار "مبادرة إبدأ" ،وجولة فى "الشرقية للسكر".

"الوزارة" أيضاً أصدرت خلال هذا الأسبوع بياناً بشأن العمالة غير المنتظمة لتنبيه المواطنين بعدم الإنسياق وراء الصفحات والرسائل الهاتفية الوهمية التي تحاول النصب عليها بإسم خدمات للعمالة غير منتظمة ،وبيان عبارة عن كتاب دوري يُلزم الشركات والهيئات المختلفة في كافة المحافظات بضرورة إستيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود،من جانب "المقاولين" بهدف التوسع في قاعدة البيانات..وشهدت الوزارة أيضا إجتماع من أجل سرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ولقاء مع وفد يوناني لتفعيل إتفاقية تُوفر فرص عمل لعمال مصريين في اليونان ..كما نشطت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج ،ونجحت في عودة حقوق عمال مصريين في السعودية..فضلاً عن أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تواصل تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتعزيز علاقات العمل داخل كافة مواقع الإنتاج.. إلى التفاصيل :





*قرارات الرئيس:



ترى

وزارة القوى العاملة فى رد فعلها من خلال خطاباتها الاعلامية على احتفالية عيد العمال التى انعقدت يوم الإثنين الماضى، أن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى لها من أبرز الدلائل التى تؤكد على أن الرئيس وعمال مصر على قلب رجل واحد ، وأن الرئيس حريص منذ توليه تلك المسؤولية على دعم ورعاية وحماية العمال ، واعتبارهم قاطرة التنمية البشرية، وأن هذه القرارات لاقت ترحيباً واسعاً لدى الرأى العام العمالي..

وكانت قرارات الرئيس الـ10 هي:

• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة،وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.

• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

*جهود الوزارة :

من جانبه أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال، الذين وصفهم بجنود الإنتاج، والتى تتمثل فى كل السياسات التى من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين فى الداخل والخارج، وقال الوزير أن توجيهات الرئيس السيسى مستمرة نحو توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين، كذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة فى احتفالية عيد العمال التى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ود. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء ، والوزراء ،وممثلى منظمات العمل العربية والدولية ،واعضاء من مجلس النواب ،والقيادات النقابية والعمالية ،وممثلى النقابات المهنية ،والشخصيات العامة ،والتى انعقدت بشركة الشرقية للسكر بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية..وبدأ الوزير شحاتة كلمته بالتأكيد على أنه و أننا نحتفل مع العالم أجمع، بعيد العمال، تلك المُناسبة التى تُخلد نضال العمال،نجدها فُرصة لكى نؤكد على أن تشريف الرئيس ورعايته لهذا الإحتفال، يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه "جنود الإنتاج"، ذلك الضِلع الأساسى فى ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، موضحا أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة فى أعماق الحضارة والتاريخ، تنمو الآن داخل جمهورية جديدة، لا تَعرف إلا لغة البناء والتعمير،والحوار الوطنى الذى يُشارك فيه كل أبناء الوطن الشُرفاء.

ورصد "الوزير" جهود الوزارة فى تنفيذ تكليفات الرئيس وتوجهات الدولة لحماية ورعاية العمال فى الداخل والخارج ،لا سيما دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتعزيز علاقات العمل والتوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،ودعم العمال فى الشركات المتعثرة ، ورصد الدور الكبير الذى لعبته حسابات العمالة غير المنتظمة فى حماية تلك الفئة وقت التحديات.

*المُكرمون:

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديراً لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال ، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم لوظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفاني فيه وتأديته بالدقة والجدية علي الوجه المطلوب والكفاءة العالية.

*"العمل الدولية":

..وقال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، إن منظمة العمل الدولية تتمتع في مصر بشراكة وثيقة للغاية مع وزارة القوى العاملة، والنقابات العمالية من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق.

وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في كلمة مسجلة خلال احتفالية عيد العمال: "نحن فخورون بمنظمة العمل الدولية جدا بالشراكة مع الحكومة والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين الذين يدعمون جميع الجهود لإيجاد تشريعات جديدة".

*إستراتيجية التشغيل :

..وقال بيان لوزارة القوى العاملة أن ديوان عام "الوزارة" شهد إجتماعاً للجنة التوجيهية المُكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إطلاقها..وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في تصريحات حرصه على سرعة إنجاز "الإستراتيجية"- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي- وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة، موضحاً أن كافة إمكانيات "الوزارة" مع "الشركاء الإجتماعيين" لإنجاز "الإستراتيجية"،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة..ويشار هنا إلى أن الوزير شحاتة عقد خلال الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع "شركاء الإستراتيجية" من الوزارات والمؤسسات المختصة ،وكذلك مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان لبحث سرعة إطلاق "الإستراتيجية" .

*تحذير وتنبيه :

..وأكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها على أنها لا تُرسل رسائل على الهاتف لمواطنين بشأن الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة ،وأن لديها أدوات إتصال رسمية يُمكن التواصل معها من خلالها ،مُجددة تحذيرها وتنبيها على المواطنيين بعدم الإنسياق وراء الرسائل النصية،والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة..

*الكِتاب الدوري:

..وأرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات ،الكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات و المديريات المالية بالادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية ، بشأن العمالة غير المنتظمة، والخاص بتوجيه من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،بإتخاذ ما يلزم نحو الزام كافة الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود،وهو الخطاب الذي يُعزز خطة الدولة في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،والمزيد من الحماية والرعاية لها ،في إطار الإستعدادات لإنشاء صندوق موحد للعمالة غير المنتظمة يسمح بدخول المزيد من الفئات تحت تلك المظلة ..

*وحدة تدريب الأسمرات :

أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهني متنقلة الي حي الاسمرات بمحافظة القاهرة ،لتدريب الشباب من الجنسين وبالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن: التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة ...وبحسب بيان صحفي عن الوزارة قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة الي المحافظات لتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك،واضاف أن ارسال وحدة التدريب هذه إلى حي الاسمرات ،يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل ،وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة..

*اتفاقية اليونان :

..وشهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة إجتماعاً للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الإتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان ،بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف ،وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة،وبحسب بيان صحفي قالت "الوزارة" أنه جرى التوقيع على محضر إجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة،وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان،والإتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية،فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين،على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات وإستقبال المرشحين وإتمام عملية الإختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين،ومتابعة إستلام أعمالهم..

*عمالنا في الخارج :

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 7 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت 123 ألفاً و 737 ريال سعودى بما يعادل مليون وتسعة آلاف و 455 جنيهاً ، وتنظيم حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودى والاستعانة فى ذلك بوزارة الموارد البشرية بالمملكة ، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التى يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات ، مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة ..كما تلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب العمالى فى التفاوض مع شركه الناقل العربى لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق عدد 3 عمال موسميين بموسم العمرة والحج ١٤٤٣ بناء على شكوى واردة للمكتب من الممثل القانونى لهم تم استيفاء كامل حقوقهم بواقع ٣٠٠٠ آلاف ريال لكل عامل بإجمالى مبلغ 9000 ريال سعودى ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التى يعملون لديها .



الحصاد الأسبوعى للقوى العاملة



إنفوجراف القوى العاملة



إنفوجراف حصاد القوى العاملة



حصاد وزارة القوى العاملة