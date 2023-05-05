هيئة الدواء توجه نصائح هامة حول استخدام المسكنات.. تفاصيل

أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استخدام المسكنات بحرص، واستشارة الصيدلى بشأن الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.
وقالت هيئة الدواء إن الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قد يسبب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.
وتابعت هيئة الدواء: تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.
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