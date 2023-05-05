اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 05:09 م
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من أجل تعزيز إنتاج اللقاحات داخل القارة الأفريقية

هيئة الدواء تشارك فى ورشة عمل عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا

الجمعة، 05 مايو 2023 05:02 م
هيئة الدواء تشارك فى ورشة عمل عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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شاركت هيئة الدواء المصرية فى حضور ورشة عمل حول تحقيق الجودة واستدامة إنتاج اللقاحات المحلية فى القارة الأفريقية لتحسين الوصول إليها، والتى عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا.

 

تهدف الورشة إلى إعداد الدول الأعضاء لتعزيز إنتاج اللقاحات المحلية داخل القارة الأفريقية؛ وذلك من خلال بناء القدرات فى مجال توكيد الجودة، والحفاظ على استدامة الإنتاج وفقاً للمواصفات القياسية لمنظم الصحة العالمية.

 

يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة فى المحافل الدولية، خاصة تلك التى تنظمها منظمة الصحة العالمية، وسعى الهيئة إلى تعزيز إنتاج اللقاحات داخل القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات بهذا الشأن.


هيئة الدواء

افريقيا

انتاج اللقاحات

الدواء المصرى



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