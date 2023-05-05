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نشاط ملحوظ بالمطارات المصرية وتحقيق أرقام كبيرة في الرحلات وعدد الركاب

الجمعة، 05 مايو 2023 11:20 م
نشاط ملحوظ بالمطارات المصرية وتحقيق أرقام كبيرة في الرحلات وعدد الركاب نشاط المطارات المصرية
كتب محمود عبد الغني

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أعلنت الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، إجمالي نشاط الحركة الجوية بأهم المطارات المصرية الداخلية، خلال شهر أبريل 2023، والتي حققت قرابة 2 مليون راكب، وإجمالي أكثر من 14 ألف حركة طائرات.
 
وبحسب القائمة التي أصدرتها، الشركة المصرية للمطارات، سجل مطار الغردقة الدولي أعلى المطارات المصرية الداخلية حركة للركاب خلال شهر أبريل بإجمالي 855.732 راكبا وعدد 5.769 حركة طائرات، فيما سجل مطار سفنكس الدولي وهو أحدث المطارات المصرية المنضمة للتشغيل أقل حركة تشغيل، بإجمالي عدد 8.211 راكبا و111 حركة طائرات.
 
وجاء مطار شرم الشيخ الدولي، في المرتبة الثانية من إجمالي عدد الركاب، بعد مطار الغردقة، حيث سجل إجمالي عدد 536.181 راكبا و3.860 حركة طائرات وسجل مطار برج العرب الدولي إجمالي حركة ركاب تصل إلى 150.600 راكب، وإجمالي 1.393 حركة طائرات.
 
فيما سجل مطار الأقصر الدولي، إجمالي عدد 149.745 راكبا و1.504 حركة طائرات، وسجل مطار أسوان الدولي إجمالي عدد 107.841 راكبا و1.058 حركة طائرات.
 
أما مطار سوهاج الدولي، سجل إجمالي عدد 47.990 راكبا و394 حركة طائرات، فيما سجل مطار أسيوط الدولي إجمالي عدد 29.994 راكبا و251 حركة طائرات.
 
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المصرية للمطارات

المطارات المصرية

حركة الطيران

وزارة الطيران



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