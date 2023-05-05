اليوم السابع
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نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

الجمعة، 05 مايو 2023 02:53 م
نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه جانب من الجولة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة، وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
 
مشيرة إلي أهمية ميناء الصيد برشيد الذى يعد الأول من نوعه بمصر والمقام على مساحة 48 ألف متر بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه. نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين. 
 
كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة إنهاء أعمال الترفيق (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وذلك حفاظًا علي المال العام. 
 
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لميناء الصيد برشيد لمتابعة الموقف التنفيذي، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر الدمينى  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومهندس أيمن عطية - عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، و محمد زيد - المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع  والنائب هشام الجاهل - عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 
 

 


ميناء الصيد برشيد

محافظة البحيرة

رشيد

نائب محافظ البحيرة

مشروعات رشيد



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