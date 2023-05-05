نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

مشيرة إلي أهمية ميناء الصيد برشيد الذى يعد الأول من نوعه بمصر والمقام على مساحة 48 ألف متر بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه. نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة إنهاء أعمال الترفيق (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، وذلك حفاظًا علي المال العام.