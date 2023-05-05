اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 04:51 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الإسكندرية تتابع تجهيز مجمع الخدمات بقرى "حياة كريمة" فى برج العرب

الجمعة، 05 مايو 2023 04:07 م
نائب محافظ الإسكندرية تتابع تجهيز مجمع الخدمات بقرى "حياة كريمة" فى برج العرب مجمع الخدمات ببرج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بالمتابعة الدورية للخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة المقامة بمركز ومدينه برج العرب القديمة.
 
وتنفيذًا لذلك تابعت الدكتورة  جاكلين عازر نائب المحافظ، التجهيزات الخاصة بمجمع الخدمات بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وأبوصير والغربنيات ، برفقة الدكتور  طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.
 
وقال محافظ الإسكندرية أن كل مجمع من مجمعات الخدمات يضم بداخله ( وحدة محلية ، مركز تكنولوجى ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعي ، مكتب تموين ، مكتب بريد ، مجلس محلى ) بحيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.
 
 
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

مجمع الخدمات ببرج العرب
مجمع الخدمات ببرج العرب

مجمع الخدمات
مجمع الخدمات

نائب محافظ الاسكندرية
نائب محافظ الاسكندرية

 

 

 


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