"مياه دمياط": متابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى بمشروعات مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، كافة التطورات التنفيذية لأعمال شبكات مياه الشرب وتوسعات محطات المياه وشبكات وروافع الصرف الصحى بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى".

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الشركة بحضور مقاولى مشروع حياة كريمة لبحث الموقف التنفيذى للمشروع ونسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل، وكذلك مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال وتاريخ النهو المتوقع للمشروع بعد مناقشة معوقات التنفيذ فى الفترة الأخيرة .

وأكد رئيس الشركة على بضرورة الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف لتحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن .