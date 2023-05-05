اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: تدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه كوبيانسك

الجمعة، 05 مايو 2023 02:00 م
موسكو: تدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه كوبيانسك القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت قوات الجيش الروسي، اليوم الجمعة، من تدمير مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين على اتجاه محور كوبيانسك.

وأوضح رئيس المركز الصحفي لقوات "غرب" بالجيش الروسي، العقيد سيرجي زيبنسكي -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن وحدات الجيش الروسي قضت على مجموعتي استطلاع وتخريب، تابعتان للواءين 14 و92 بالقوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاه محور كوبيانسك.

وأوضح زيبنسكي، أن القوات الروسية منعت عمليات تناوب 4 وحدات من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في المراكز السكنية في مقاطعة خاركوف، وكذلك في منطقة ستلماخوفسكي بمدينة دونيتسك.

 


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روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

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