اليوم السابع
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مواقف سرفيس الجيزة تبدأ تعليق بنرات التعريفة الجديدة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

الجمعة، 05 مايو 2023 06:20 م
مواقف سرفيس الجيزة تبدأ تعليق بنرات التعريفة الجديدة.. وعقوبات صارمة للمخالفين تعريفة الركوب الجديدة
كتبت - مرام محمد

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بدأت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس، وضع ملصقات تعريفة الركوب الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات السرفيس والميكروباص، وتعليق لوحات "بنرات" توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط بمختلف مواقف السرفيس؛ لتوعية المواطنين بالتعريفات الجديدة وضمان عدم استغلالهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وكثف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين حملاتهم لمتابعة انتظام العمل بكافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

 

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد يوم أمس الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم الجديدة بنسبة زيادة لا تتعدى 10%، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات.

قطاع جنوب
قطاع جنوب

 

مريوطية الهرم ة
مريوطية الهرم ة

 

قطاع مدينة الحوامدية
قطاع مدينة الحوامدية

 

قطاع مدينة البدرشين
قطاع مدينة البدرشين

 

قطاع الهرم
قطاع الهرم

 

قطاع مدينة الصف
قطاع مدينة الصف

 


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