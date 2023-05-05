مقتل زوج بطعنات قاتلة فى البطن والصدر على يد زوجته بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي مواطن يبلغ من العمر 35 سنة مقتله على يد زوجته بعدة طعنات نافذة لخلافات بينهما، وقامت المتهمة بإلقاء جثمان زوجها بجوار فراشة حفل زفاف بالقرب من منزلهم بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، وعثر الأهالى على جثمان الزوج المتوفى وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين فحصها والتصريح بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل جوال وبه طعنات نافذة فى الصدر والبطن ويدعى "أحمد.أ.ز" 35 سنة، وتم على الفور نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين فحصها والتصريح بالدفن، وألقى رجال الشرطة القبض على زوجته التى اعترفت بقتل زوجها بتلك الطعنات النافذة، واقتيادها لديوان مركز شرطة بندر الأقصر للتحقيق معها ومعرفة ملابسات الجريمة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



وفى سياق آخر، شهد مستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفاة سيدة متأثرة بإصابتها في حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، حيث أسفر الحادث عن إصابة زوجها وطفلتها فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، مما أسفر عن إصابة كل من "راندا منير" بكسر فى الحوض ونزيف داخلى فى أنحاء متفرقة من الجسد، وزوجها "نبيل" بكسور وكدمات متفرقة، وطفلتهم "ميريت نبيل" بكسر فى الحوض والعمود الفقرى، وتم على الفور نقلهم من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتوفيت الأم متأثرة بإصابتها في الحادث صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



