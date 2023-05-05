مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 138 رحلة طيران استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتي اليوم الجمعة .

تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 12 رحلة بينهم 4 رحلات من ايطاليا، و3 رحلات من المانيا، ورحلة من سلوفاكيا، و3 رحلات من التشيك، ورحله من هولندا.

وأوضحت جداول التشغيل الأسبوعية أن المطار استقبل 138 رحلة طيران خلال الاسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الإيطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.