مصر تستضيف ورشة عمل عن النظم الغذائية المستدامة خلال مايو الجارى

كتب إسلام سعيد

تستضيف مصر، ورشة عمل للاتحاد الأوروبي بعنوان "حوار حول النظم الغذائية المستدامة: من الإنتاج إلى الاستهلاك"، في الفترة من 10 إلى 11 مايو 2023 في القاهرة، وتمثل الورشة أهمية في ظل أن تغييرات المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور حالة الأراضي والمحيطات تمثل تهديدًا وجوديًا، لكونها تؤدي سريعًا إلى نضوب التربة، والظواهر المناخية القاسية وظهور مشكلات التغذية.

تجمع ورشة العمل بين خبراء رئيسين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من الاتحاد الأوروبي ومصر والدول المجاورة لمناقشة "النظم الغذائية المستدامة والمرنة"، وتسعى جلسة الحوار إلى تبادل وجهات النظر من أجل إيجاد أرضية ومبادئ وإجراءات مشتركة، مع تحديد طريق للمضي قدمًا نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتضخيمه، وعلي وجه التحديد، ستركز المناقشات على كيفية قيام الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي (مصر وتونس وليبيا والجزائر والأردن ولبنان) على توحيد قواهم للتحرك نحو أنظمة غذائية مستدامة ومرنة.

وستناقش ورشة العمل المواضيع الرئيسية لصحة التربة والاستخدام المستدام للأسمدة والابتكار في المجال الغذائي؛ الاستخدام المستدام لمبيدات الآفات؛ الخسارة والهدر في المجال الغذائي والاستهلاك المستدام خلال ورشة العمل هذه وهي الورشة السادسة التى يمولها مشروع الاتحاد الأوروبي"من المزرعة إلى المائدة".

كما ستسمح الموضوعات الثلاثة لأصحاب المصلحة المتعددين في مجال النظم الغذائية بتحديد الاستراتيجيات والسياسات والممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى مستويات مختلفة من التغيير المنشود.

وسَتتلو العروض التقديمية من المتحدثين من مصر وتونس والجزائر وليبيا والأردن ولبنان حلقة نقاشية حول أوجه التآزر القائمة أو المتوقعة بين النهج التي يمكن أن تمهد الطريق للتعاون، بما في ذلك كيف يمكن لهذا التعاون أن يدعم هذا الانتقال على الصعيد العالمي.

كجزء من الصفقة الخضراء، اقترح الاتحاد الأوروبي إجراءات والتزامات طموحة لتحويل أنظمته الغذائية (استراتجية من المزرعة إلى المائدة) إلى معايير عالمية للاستدامة التنافسية، وحماية صحة الإنسان والكوكب، وكذلك سبل عيش جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية.