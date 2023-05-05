وقال أحد قادة المجتمع المحلي في محافظة "كيفو الجنوبية"، دلفين بيرمبى - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم/الجمعة/ - إنه يخشى أن يرتفع عدد الضحايا بصورة كبيرة، في ظل انتشال المزيد من الجثامين، مضيفًا أن نهرين قد فاضا عن ضفافها بعد هطول أمطار غزيرة بدأت، مساء أمس /الخميس/، وتسبب فى حدوث عدة انزلاقات أرضية مع تدمير عشرات المنازل.



ويعمل عمال الإنقاذ على إيجاد وإنقاذ أى شخص قد يكون محاصر تحت أنقاض منزله.