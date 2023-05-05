مصرع مزارع داخل ماكينة حصاد القمح بمركز كفر صقر في الشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص إثر سقوطه داخل ماكينة زراعية أثناء حصاد محصول القمح في عزبة عطالله بقرية كفر القضاه بمركز كفر صقر.

وتبين من التحريات الأولية مصرع المدعو عبدالهادي م 47 سنة، مقيم في قرية أبو عمران بمركز كفر صقر، إثر سقوطه داخل ماكينة زراعية أثناء حصاد القمح في عزبة عطالله التابعة لقرية كفر القضاه بمركز كفر صقر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.