مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الإسماعيلية

لقى عامل بمغسلة بالوابورات دائرة القصاصين بالإسماعيلية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالمغسلة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القصاصين المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد ورود اخطار من مستشفى القصاصين المركزى بوصول محمد أحمد محمد محرز 23 عاما عامل بمغسلة، مقيم الوابورات دائرة مركز القصاصين، جثة هامدة، وتم تأكيد الوفاة بواسطة طبيب الاستقبال.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز القصاصين، وبسؤال أهليته أكدوا أن المتوفى لقى مصرعه نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بمغسلة.
تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة