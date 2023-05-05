مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى الإسماعيلية

لقى عامل بمغسلة بالوابورات دائرة القصاصين بالإسماعيلية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالمغسلة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القصاصين المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد ورود اخطار من مستشفى القصاصين المركزى بوصول محمد أحمد محمد محرز 23 عاما عامل بمغسلة، مقيم الوابورات دائرة مركز القصاصين، جثة هامدة، وتم تأكيد الوفاة بواسطة طبيب الاستقبال.