اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 05:56 م
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

الجمعة، 05 مايو 2023 05:22 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى للمحافظة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "ح .إ" 47 سنة عامل، وإصابة اثنين آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة-  الإسكندرية الصحراوى.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
كما أصيب شخصان بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع، حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

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