اليوم السابع
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مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لمناقشة القهر بشكل مسرحى

الجمعة، 05 مايو 2023 05:01 م
مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم ورشة لمناقشة القهر بشكل مسرحى مركز جسور الثقافى
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "مسرح المنتدى" لمناقشة القهر على طريقة "مسرح المقهورين" للمخرج البرازيلي "أوجستو بوال" والتي يقدمها المدرب غسان جبريال على مدار 6 أيام بدءاً من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر مايو القادم، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 

وتتضمن الورشة عرضا لمشكلات القهر بشكل مسرحى بالإضافة إلى تمرينات مسرحية، على أن تنتهى الورشة بعرض قصير.

 

جدير بالذكر أن المدرب غسان جبريال كاتب وممثل ومخرج، حضر ورشة مسرح المقهورين مع "چيو بريتو" تلميذ "أوجستو بوال" بالإضافة إلى ورش أخرى، كما مَثَّل في العديد من المسرحيات وأخرج العديد منها للكبار والصغار. كما يرافق المدرب ولاء عبد النبي المشيرة النفسية وخريجة دبلومة الارشاد النفسي من مؤسسة الحياة ومنسقة مجموعات مساندة.

 

وتتمثل رؤية المركز في بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

جانب من العروض
جانب من العروض

 

مركز جسور
مركز جسور

 

جانب من عروض مركز جسور
جانب من عروض مركز جسور

 

عروض مركز جسور
عروض مركز جسور

 

مركز جسور الثقافى
مركز جسور الثقافى

 


الكنيسه الاسقفيه

مركز جسور

مركز جسور الثقافى

مسرح المنتدى



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