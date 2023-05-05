مديرة وكالة الصحة العامة بالولايات المتحدة تعلن مغادرة منصبها نهاية يونيو

كتب محمد جمال

أعلنت مديرة وكالة الصحة العامة الأمريكية الرئيسية روشيل والينسكى، الجمعة، أنها ستغادر منصبها فى نهاية يونيو، من دون تحديد سبب دقيق للاستقالة، لكنها أشارت إلى فترة "انتقالية" مواتية قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19 قريباً.



وعملت روشيل والينسكى (54 عاماً)، مديرة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سى دى سي" لعامين ونيف. وكانت إحدى الشخصيات الرئيسية فى حكومة جو بايدن فى مجال الاستجابة لوباء كوفيد-19، إذ قادت وكالتها حملة تطعيم غير مسبوقة.



وظهرت هى نفسها بانتظام على شاشات التلفزيون، بهدف نقل رسائل الوقاية إلى الأميركيين، وشرح أحدث الإجراءات المعتمدة.