محمد حلاوة :وجود الرئيس على رأس المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين

كتب: أمين صالح

أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن وجود الرئيس على رأس المجلس الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين وتبرز توجه الدولة لدعم الاستثمار المحلى والخارجى حيث نؤمن بضرورة الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تفعيل جهاز المشروعات الصغيرة ودوره حيث ان هذا الجهاز منوط بتشجيع صغار المصنعين للقيام بصناعات مغذية، وهو ما يودي لتوطين الصناعة.

وحقيقة الأمر أن القضية في مصر ليست اقامة مصانع بقدر توجيه المستثمرين لصناعة مستلزمات الإنتاج والخامات محليا، مما يلقي بظلاله على عملية الصناعة، وتوطينها كما نأمل جميعا، خاصة وأن توطين الصناعة يسهم بشكل كبير في سد الفجوة الدولارية ويدعم العملة المحلية، ويوفر علي الدولة استيراد كثير من المنتجات، وخاصة الخامات الداخلة في كثير من الصناعات.