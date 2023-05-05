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محطات هامة لـ"الحوار الوطنى" فى مرحلته التحضيرية.. تعرف عليها

الجمعة، 05 مايو 2023 09:00 ص
محطات هامة لـ"الحوار الوطنى" فى مرحلته التحضيرية.. تعرف عليها الحوار الوطنى
كتب محمود العمرى

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خطوات وجهود جدية اتخذها الحوار الوطني في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية، ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:

- اصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- اصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- اصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

- اصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

- استقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

- قام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

- قرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

- اعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع ثلاثة أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.


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إدارة الحوار الوطنى

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