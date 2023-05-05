اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير بقرية الجفجافة بوسط سيناء

الجمعة، 05 مايو 2023 02:46 م
محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير بقرية الجفجافة بوسط سيناء جانب من الإفتتاح
شمال سيناء - محمد حسين

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افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية الجفجافة بمركز الحسنة وسط سيناء، وذلك بحضور سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وجازي سعد عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والدينية ومشايخ القبائل والعواقل. 
 
وقال المحافظ، إن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام الماضية.
 
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، معلنا عن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا بمختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.
 
وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام أوقاف شمال سيناء، إنه تم بناء المسجد علي مساحة 900 متر مربع "30 *30 "بتكلفة بلغت 17 مليون جنيها، لافتا الي ان المسجد يتسع ل 400مصلي ويضم مصلي للرجال وآخر للسيدات ومكتبين لتحفيظ القرآن الكريم وغرفة للإمام وغرفة تغسيل الموتى وماذنه وميضة للوضوء ودورات مياه وخزان أرضي بسعة 40 متر مكعب. 
 
من جانبه، أكد سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يوجد في قرية الحفجافة ٥ مساجد منها 3 مساجد حكومية ومسجدين أهليين، لافتا الي ان تعداد القرية يبلغ 3750 نسمة.
 


 

 


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الجفجافه

الحسنة



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