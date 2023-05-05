محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة المساحات الخالية أسفل الكبارى واستخدامها فى أنشطة خدمية

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة على متابعة حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بمناطق المنيب وربيع الجيزي وترعة الزمر بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة.

وتابع اللواء أحمد راشد أعمال رفع المخلفات والرتش بالمنطقة الكائنة أمام شارع الدكتور مع شارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية، وذلك من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة والحي في إطار تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الساحات الواقعة أسفل المحاور المرورية والكباري لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو إشغالات، مشدداً على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامه أنشطة خدمية عليها.

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات منع الانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى للطرق والشوارع الرئيسية، موجهاً بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وذكي سلام رئيس حي جنوب، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.



عمليات التنظيف أسفل الكبارى



رفع المساحات أسفل الكبارى



جولة محافظ الجيزة