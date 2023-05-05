محافظ أسوان يتابع حملات التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لوسائل المواصلات

وشنت الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية ، بحملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن ، وأيضاً محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعى، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

وتأكد رؤساء المراكز والمدن، من وضع الملصقات " الإستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط ، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن 114 ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167 ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (1)



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (2)



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (3)



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (4)



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (5)



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (6)



حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (7)