اليوم السابع
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محافظ أسوان يتابع حملات التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لوسائل المواصلات

الجمعة، 05 مايو 2023 07:30 م
محافظ أسوان يتابع حملات التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لوسائل المواصلات حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين، بالمتابعة الميدانية المستمرة، من خلال تكثيف الحملات على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة ، بجانب محطات الوقود المختلفة ، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للسولار، وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية ، بحملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن ، وأيضاً محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعى، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

وتأكد رؤساء المراكز والمدن، من وضع الملصقات " الإستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط ، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن 114 ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167  ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (1)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (1)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (2)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (2)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (3)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (3)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (4)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (4)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (5)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (5)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (6)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (6)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (7)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (7)

 

حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (8)
حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة (8)

 

 
 
 

 


التعريفة الجديدة للمواصلات

تحريك اسعار الوقود

اسوان

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