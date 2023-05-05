محافظة الغربية تعلن عن مزاد علنى لعدد من المحال التجارية وقطع أراضى بمدينة زفتى

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام محافظة الغربية عن إعادة طرح المحل عدد من المحال التجارية وقطع أراضى بشارع الجيش البحرى أمام موقف الاتوبيس بمركز ومدينة زفتى مقابل حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى مزايدة علنية يوم الاثنين الموافق 2023/5/22.

وأضاف بيان الإعلان أن التقديم بمقر الإدارة المالية بالديوان العام وقيمة تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه، و299 جنيه ثمن كراسة الشروط من الإدارة المالية.

وأعلن ديوان عام محافظة الغربية، في وقت سابق عن طرح عملية هدم كوبرى العباسى القديم بنزايون بحى أول المحلة الكبرى، وذلك فى مزايدة علنية والمحدد لها يوم الإثنين 15 مايو الجارى، بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بمدينة طنطا.

وأوضحت المحافظة، أن قيمة تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيه شاملة الضريبة المضافة، مشيراً إلى أن كراسة الشروط تكاب من ديوان عام المحافظة.