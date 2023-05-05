محافظة الإسكندرية: 13 فنانا يشاركون فى أول مهرجان للنحت على الرمال

وقد وجه المحافظ، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف و شيرين مصطفى رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، بضرورة الإعداد والتجهيز الجيد لشواطئ الإسكندرية لاستقبال أية فعاليات ترفيهية أو رياضية، وإظهار المهرجان بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة الإسكندرية؛ لافتا إلى أهمية الحرص علي نظافة الشاطئ، وتجهيز دورات المياه وغرف خلع الملابس و توفير كافة احتياجات المشاركين في المهرجان.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن تدخر جهدا لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها، مضيفا بأن هذا المهرجان هو الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في المهرجان هم 13 مشارك من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية - وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية -وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح - وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط) وسيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين فى المهرجان للحصول على جوائز قيمة.