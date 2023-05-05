محافظة الإسكندرية تعلن طرح وتخصيص 5516 مقبرة بالناصرية.. اعرف التفاصيل

. أعلنت محافظة الإسكندرية ، الإدارة العامة للشؤن المالية بديوان عام المحافظة، عن طرح عدد 5516 مدفنا بمقابر الناصرية بمنطقة جبون بحى العامرية ثان، والمدفن عبارة قطعة أرض مساحتها 10م مربع دون مبانى، يتم تخصيص المدفن للمواطنين مقابل حق انتفاع قدره 24 ألف جنيه

وأشارت محافظة الإسكندرية، إلى أنه على المواطنين الراغبين فى تخصيص مدفن لهم بالمرحلة الثامنة التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام المحافظة، وفقا للشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

أما بالنسبة للشروط والضوابط المنظمة للحصول على مدفن بجبانات الناصرية"قطعة أرض مساحتها 10م2" كالأتى :

أولا : الشروط العامة

- يكون مقدم لطلب مصرى الجنسية

- يكون مقيم إقامة دائمة بإحدى المناطق أو القرى التابعة للأحياء ومركز ومدينة برج العرب

ثانيا : الأوراق المطلوبة للتخصيص

- ألايكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الاولى.

- الطلب يقدم عن أسرة واحدة "زوج، زوجة، أولاد"

- يرفق ملف كرتون يحتوى على الاتى :

1- صورة بطاقة الرقم القومى سارية لمقدم الطلب

2- صورة بطاقة الرقم القومى للزوج / الزوجة لمقدم الطلب

3- صور بطاقات الرقم القومى للأبناء أو صور شهادات ميلاد الابناء

4- إستيفاء أية بيانات تطلبها جهة الإدارة من مقدم الطلب

على أن يتم تسليم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالإنتفاع بالمدفن المخصص له بعد سداده قيمة مقابل الإنتفاع وأى رسوم اخرى مطلوبة مبلغ 24000جنيه.

ويلتزم المخصص له بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحى العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر التخصيص.

وإذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة من المواطن يلغى التخصيص، وتسحب الأرض فورا وإعادة تخصيصها لمواطن آخر.

وإذ يتم عن المدفن المخصص له لمواطن أخر دون الحصول على موافقة السلطة وسداد الرسوم الخاصة بالتنازل التى تحددها السلطة المختصة.

ونوهت محافظة الإسكندرية أنه لا يوجد أى مدافن على مستوى المحافظة يتم تخصيصها سوى مقابر الناصرية فقط.