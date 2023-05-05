ماليزيا تحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية فى ظل توقعات بارتفاع إصابات كورونا

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حثت وزارة الصحة الماليزية المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى ظل توقعات بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ورجحت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الجمعة/ - ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تجمع الأقارب والأصدقاء فى موسم الأعياد، وحثت المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه، إذا ظهرت عليهم أعراض المرض، من أجل حماية أسرهم وجيرانهم وأصدقائهم من الإصابة بالفيروس التاجي.



وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 4963 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 23 أبريل إلى 29 أبريل الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 فى المائة عن الأسبوع السابق عليه، مشيرة إلى أن معظم المرضى الذين خضعوا للعلاج بالمستشفيات كانوا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.



ومن أجل السيطرة على انتشار الفيروس فى المدارس، حثت وزارة الصحة الطلاب والمدرسين والموظفين على استخدام معقمات اليدين وارتداء أقنعة الوجه، خاصة لمن تظهر عليهم الأعراض أو فى الأماكن المغلقة أو المزدحمة.