للفائزين بالحج السياحي.. تعرف على المستندات المطلوبة والخطوات المقبلة

كتب محمد أسعد

قبل أيام تم الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى للعام الجاري 1444هـ - 2023 م، والتي تم إجراؤها بمقر وزارة السياحة والآثار في العباسية و من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 16 ألف مواطن هذا العام لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

وبدأت عملية تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات لكافة المستويات والتي ستستمر حتى 11 مايو الجاري، وتقدم الأوراق والمستندات للجنة الاستقبال بالإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية فور الانتهاء من إجراء القرعة مباشرة بخطاب معتمد من الوزارة، وفي حالة عدم استيفائها للشروط يتم استبعادها وإعادتها لاستيفاء البيانات المطلوبة، وهي على النحو التالي: