اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 06:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

كيف تتصرف إذا توقف تنفس طفلك أثناء النوم وما طرق الوقاية؟

الجمعة، 05 مايو 2023 05:00 ص
كيف تتصرف إذا توقف تنفس طفلك أثناء النوم وما طرق الوقاية؟ نوم الاطفال
حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا يعلم الكثيرون أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال يتعرضون لحالة من الاختناق ليلا أثناء النوم، وهى معدلات لا يستهان بها، ولذا على الأمهات والآباء تطبيق الاحتياطات التى تجنبهم اختناق أطفالهم. حسب موقع  only health.

  أن معدل الاختناق بين الأطفال يدعو إلى ضرورة تعلم الآباء والأمهات كيفية الوقاية من هذه الكارثة، ومما يزيد الأمر سوءا أن بعض الحالات تختنق دون أدنى سبب مرضى يذكر، والبعض الآخر بسبب إصابة الطفل بتشنج كامل، أو ارتجاع الحامض المعوى للطفل مما يؤدى إلى السعال الشديد ومن ثم الاختناق، فضلا عن وضعيات النوم الخاطئة له كالنوم على الوجه وتوقف التنفس بسببها.

وعلى الأبوين اتخاذ بعض الاحتياطات الصحية البسيطة التى تجنب الطفل التعرض للاختناق، ومنها ضرورة نوم الطفل فى وضعيات مريحة وتأمين سبل التنفس المريح، ومعالجة التخمة وانتفاخ البطن لدى بعض الأطفال، وكذلك التهابات الجيوب الأنفية، فضلا عن تجنب نوم الرضيع أثناء الرضاعة.

وللتعامل السريع مع حالات الاختناق وتوقف التنفس، على الأبوين جعل الطفل نائما على بطنه وحمله من بطنه وخصره، وسرعة نقله إلى أقرب مستشفى مجهز، ليتم التعامل السريع مع الحالة وإجراء جلسات شفط متكررة له حسبما يقررها الطبيب حتى يشفى تماما.

هناك بعض العلاجات المنزلية ومنها: 

تجنب مهيجات مجرى الهواء والمواد المسببة للحساسية: 

 ينبغي إبعاد جميع الأطفال، وخاصة أولئك المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، عن التعرض إلى دخان التبغ أو المواد المسببة للحساسية أو الملوثات الأخرى في الأماكن المغلقة، فقد تُسبب هذه المواد تهيج مجرى الهواء أو احتقانه.

فقدان الوزن.:

 إذا كان الطفل مصابًا بالسمنة، فقد يُوصي الطبيب بفقدان الوزن. ويمكن أن يوفر الطبيب لك وللطفل نظامًا غذائيًا ومعلومات غذائية أو يُحيل طفلك إلى اختصاصيين في التحكم في السمنة.


النوم

اختناق النوم

علاجات منزلية



الموضوعات المتعلقة

لو بتعاني من الأرق.. عليك بهذه الأطعمة لنوم هادئ وصحي

الإثنين، 01 مايو 2023 10:00 م

"هو أنا بس اللي ما بقتش عارف أنام".. آخر كلمات مصطفى درويش.. عادات غير صحية تجنبها لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.. دراسة أمريكية: قلة النوم تزيد من الإصابة بنسبة 140%.. و7 أشياء يمكنك القيام بها للوقاية

الإثنين، 01 مايو 2023 04:00 م

أفكار وحيل لدمج التليفزيون في ديكور غرفة النوم.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:00 م

الاستهلاك المفرط للشاى يعرضك لـ 6 أضرار منها اضطراب النوم

الثلاثاء، 02 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة