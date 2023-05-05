كوبرى مشاة لخدمة أهالى الفردوس على طريق الواحات

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن التماس الأهالي بإنشاء مطب صناعي بمحيط مدينة الفردوس ودريم لاند على طريق الواحات 6 أكتوبر بالجيزة، للحد من سير السيارات بسرعات عالية حفاظاً على حياة المواطنين.

بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وتبين قيام الشركة المُسند إليها أعمال التطوير بإنشاء كوبرى لخدمة عبور المشاة ضمن أعمال التطوير.. فضلاً عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة المشار إليها لمتابعة الحالة المرورية وضبط المخالفين.