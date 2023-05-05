كل ما تريد معرفته عن نقل الدم.. كيفية إجرائه ومخاطره

كتبت نهير عبد النبى

نقل الدم هو إجراء يتم خلاله إضافة الدم المتبرع به إلى دمك، وتزيد عمليات نقل الدم من مستويات الدم المنخفضة، وقد تحتاج إلى واحدة بسبب الجراحة، أو النزيف، أو الإصابة، أو السرطان، أو العدوى، أو اضطراب الدم، أو مشكلة الكبد، أو أي نوع آخر من المشاكل الصحية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يحتوي الدم على مكونات مثل خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبلازما والصفائح الدموية، وقد يزودك نقل الدم بدم كامل ، أو بأجزاء الدم الأكثر إفادة لكن في بعض الأحيان يتم إجراء نقل الدم بدمك الذي تبرعت به مسبقًا.

يجب أن يكون الدم المعطى في عملية نقل الدم متوافقًا مع فصيلة دمك. سيتم اختبار دمك لتحديد ما إذا كان A ، أو B ، أو AB، أو O، وما إذا كان Rh موجبًا أم سلبيًا.

تقوم بنوك الدم بفحص الدم المتبرع به بعناية لتحديد فصيلة الدم، كما يقومون باختبار الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، والذي يمكن أن ينتقل أثناء عملية نقل الدم.

س: كيف يتم إجراء نقل الدم؟

يتم إجراء عمليات نقل الدم عادةً في مستشفى أو عيادة طبيب أو منشأة طبية أخرى، وأثناء نقل الدم ، يتم وضع خط وريدي (IV) في وريد بذراعك.

ويتم نقل الدم أو مكونات الدم المخزنة في كيس بلاستيكي عبر الوريد إلى مجرى الدم، وتستغرق العملية عادةً من ساعة إلى أربع ساعات.

أخبر طبيبك أو ممرضتك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية أثناء نقل الدم:

-ضيق في التنفس

-حمى أو قشعريرة

-ألم في موقع الحقن

-حكة غير عادية

-شعور بعدم الارتياح

-قبل نقل الدم

لن تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي أو الحد من أي أنشطة قبل تلقي نقل الدم.

س: ماذا بعد نقل الدم؟

بعد الإجراء ، قد تصاب بكدمات في مكان إدخال الإبرة، وقد تحتاج إلى المزيد من اختبارات الدم للتحقق من استجابة جسمك لعملية نقل الدم.

س: ما هي مخاطر نقل الدم؟

تعتبر عمليات نقل الدم آمنة ، ولكن يمكن أن تحدث بعض المضاعفات أثناء العملية أو بعدها. وتشمل هذه:

-رد فعل تحسسي

-حمى

-إصابة الرئة

-رد الفعل الانحلالي المناعي الحاد (يحدث عندما يهاجم الجسم فجأة خلايا الدم الحمراء للمتبرع)

-رد الفعل الانحلالي المتأخر (يحدث عندما يهاجم الجسم تدريجيًا خلايا الدم الحمراء للمتبرع به)

-العدوى المنقولة بالدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد ب أو التهاب الكبد سي

-الحديد الزائد (الكثير من الحديد في الدم)