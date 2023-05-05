قيمة الواردات المصرية تراجعت بنسبة 34.7٪ فى فبراير الماضى

كتب مدحت عادل

وقالت بيانات نشرة التجارة الخارجية لشهر فبراير الماضي إن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 34.7٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023، مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا تقرير الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 54.9%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.1%، وقمح بنسبة 4.7%".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغ 2.10 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي ، مقابل 4.06 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغت 48.2٪.