قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بشمال وجنوب الضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين، بجنوب وشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت مواطن ونجله، بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته، كما اعتقلت اثنين آخرين، من مدينة الخليل ذاتها.

وفي جنين، التي تعتبر معقل المقاومة الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة كفر راعي، وثالث من قباطية، بعد مداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقلت شابا رابعا من مخيم جنين، لدى مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.