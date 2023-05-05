اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 02:30 م
أكرم القصاص
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بشمال وجنوب الضفة الغربية

الجمعة، 05 مايو 2023 02:00 م
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين بشمال وجنوب الضفة الغربية اعتقال - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين، بجنوب وشمال الضفة الغربية.
 
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت مواطن ونجله، بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته، كما اعتقلت اثنين آخرين، من مدينة الخليل ذاتها.
 
وفي جنين، التي تعتبر معقل المقاومة الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة كفر راعي، وثالث من قباطية، بعد مداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقلت شابا رابعا من مخيم جنين، لدى مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

الضفة الغربية



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