قاتل شقيقته ببولاق الدكرور يعترف.. خنقتها علشان أسرق تليفونها واشترى مخدرات

كتب أحمد إسماعيل

اعترف المتهم بقتل شقيقته بمنطقة بولاق الدكرور أمام جهات التحقيق، بإنهاء حياتها خنقا لسرقة هاتفها المحمول وبيعه من أجل شراء المواد المخدرة.

وأضاف المتهم فى اعترفاته أمام جهات التحقيق أنه فكر فى الهروب إلى اقاربه بمحافظة بنى سويف للاختباء وإبعاد الشبهة عنه، حتى فؤجىء بالقبض عليه.

من جانبها أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت قد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى وفاة المذكورة وأن وراء إرتكاب الواقعة (شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وتبين إختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجنى عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، كما أضاف المتهم بقيامه بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مقابل مبلغ مالى ، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.