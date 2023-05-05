وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان أن فرنسا تتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا، معربة عن تضامنها الكامل مع رواندا وكذلك مع أوغندا، المتضررة أيضًا من هذه الكارثة التي تسببت في مصرع 6 أشخاص على الأقل في جنوب غربي البلاد على مقربة من الحدود الرواندية.



يشار إلى أن الفيضانات وانزلاقات التربة إثر الأمطار الموسمية الغزيرة في رواندا؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصًا، وفق آخر حصيلة رسمية.. وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الرواندية منازل مدمرة وطرقًا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولاً تغمرها المياه وسيولاً من الطين.