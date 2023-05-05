فرحة المزارعين فى موسم حصاد القمح بالشرقية.. فيديو وصور

الشرقية- فتحية الديب





"القمح الليلة ليلة عيده" مازالت تلك الأغنية الشهيرة التي قدمها الراحل محمد عبد الوهاب، هى الأغنية المميزة لموسم حصاد القمح فى قرى محافظات مصر، والفرحة الكبيرة عند المزارعين هى فرحة الحصاد لجنة ثمار جهدهم من العرق والكد بحصاد القمح وتوريده،حيث يواصل المزارعين بمحافظة الشرقية، حصاد الذهب الأصفر بالغيطان وسط أجواء من الفرحة.

قال المهندس " أشرف نصير" مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة محصول القمح تحتل المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام، منوها إلى زراعة 380 ألف فدان، و 61 فدان من إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام، مشيرا إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية وهى "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14" لما يجود من زراعة هذه الأصناف فى أراضى الشرقية، منوها أنه تم حصاد 181 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة، وتوريد 192 ألف طن للصوامع والشون بالمحافظة.