فاينانشيال تايمز: الذهب يسجل أعلى سعر بسبب الطلب الصينى وأزمة البنوك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الذهب يقترب من أعلى سعر له على الإطلاق، حيث أدى الطلب الصينى المتجدد والمخاوف المتعلقة بوضع البنوك الأمريكية الإقليمية إلى ارتفاع أكبر فى سعر المعدن الأصفر، والذى ازداد بشكل كبير بالفعل خلال الاشهر الستة الماضية.

وسارع المستهلكون فى الصين لشراء مزيد من المجوهرات والسبائك والعملات فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن رفعت بكين سياسة صفر كورونا، وفقا لمجلس الذهب العالمى، فى حين أن انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية قد دفع المستمثرين إل التحول إلى الذهب الذي يكون بمثابة مخزن للقيمة فى أوقات عدم الاستقرار.

وأدت آخر تطورات الأزمة المصرفية الأمريكية، التى قال فيها بنك باكويست الإقليمى إنه يستكشف بيعا محتملا لتأمين مستقبله، إلى دفع التداول فى العقود الآجلة للذهب فى بورصة كوميكس إلى لأقرب مستوى لها على الإطلاق عند 2072 دولار أمس الخميس. وكان هذا بفارق ضئيل للغاية عن أعلى مستوى على الإطلاق فى نفس اليوم عندما وصل إلى 2.072.49، وفقا لرفينتيف. وتراجعت الأسعار بشكل طفيف الجمعة لتصل إلى 2.039 دولار للأوقية.

وقالت فاينانشيال تايمز إن سعر الذهب شهد انتعاشا منذ نوفمبر الماضى مدعوما بشراء البنوك المركزية لقدر قياسى بلغ 1.087 طن العام الماضى. واستحوذت المؤسسات غير الغربية على المعدن الأصفر لموازنة اعتمادها على الدولار الأمريكى بعد أن حولت واشنطن عملتها إلى سلاح فى العقوبات ضد موسكو. وامتدت موجة الشراء من البنوك المركزية إلى هذا العام، وصلت إلى 288 طنا فى الربع الأول ، على الرغم من انخفاض المستويات فى النصف الثانى من العام، وفقا للتقرير الفصلى لمجلس الذهب العالمى.

وقال جون ريد كبير استراتيجيى السوق فى مجلس الذهب العالمى، إن مسألة ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر ستعتمد على ما إذا كان المستثمرون سيرون إشارات على تفاقم الأزمة المصرفية، واليقين بشأن الموعد الذى سيبدأ فيه الاحتياطى الفيدرالى فى خفض معدلات الفائدة وتراجع الدولار.