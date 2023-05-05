غرق شاب بترعة داخل قرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

انتشل رجال الضفادع البشرية التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ، جثة صبي في السادسة عشر من عمره، من مياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفرية بمركز كفر الشيخ، بعد غرقه، حيث انزلقت قدماه، أثناء وقوفه بجوار شاطئ الترعة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة تعرض للغرق وجرفه التيار، ليتم العثور على جثته بعد عدة أمتار وقرابة الساعة من غرقه.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بوجود غريق في ترعة القاصد الماره أمام قرية دفريه مركز كفر الشيخ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وقوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، بقيادة رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وقوة من الحماية المدنية بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية، والاسعاف والمرور.

وتمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، من انتشال الجثة الغارقة قبالة الشاطئ لشاب يدعى محمود قطب فتيان 16 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.، والتي أمرت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الشاب، ومعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وكان عدد من شباب المنطقة حاولوا، البحث عن جثة الشاب الغارق، قبل وصول الحماية المدنية، ولكن لم تفلح جهودهم.