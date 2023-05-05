غدا بدء انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء

تنطلق غدا صباح السبت 6 مايو امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء المرحلة الابتدائية، وامتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي بمدارس التعليم الفني التجاري، والزراعي، والصناعي، والفندقي، والأول والثاني الثانوي العام في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

ومن جانبه أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن مدارس جنوب سيناء أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق السبت القادم

وشدد وكيل الوزارة على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات، وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات دمن المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن، وتواجد عنصر الأمن والزائرة الصحية، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول والالتزام بإجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستهدفين بالصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) (11657) طالبة / طالبة، كما يبلغ إجمالي عدد المستهدفين بالصفين الأول والثاني الإعدادي (7309 ) طالب / طالبة، كما يبلغ إجمالي المستهدفين بالصفين الأول والثاني الثانوي العام (2003 ) طالب / طالبة

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام ، أما امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) فتبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 11 مايو 2023 لمدة ستة أيام

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة عشرة أيام والصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الأول الثانوي صناعي (فني عام ) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والأول صناعي (جدارات ) من السبت الموافق 6 مايو وينتهي الخميس 11 مايو لمدة ستة أيام والصف الثاني الثانوي صناعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الثاني الثانوي صناعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الأول الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الثاني الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 13 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الأول الثانوي الفندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الأول الثانوي الفندقي (عام) من السبت 6 مايو 2023 حتى الاثنين 15 مايو لمدة تسعة أيام، والصف الثاني الثانوي الفندقي (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الثاني الثانوي فندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام والصف الأول الثانوي زراعي عام (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الأول الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام والصف الثاني الثانوي زراعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الثاني الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 7 مايو 2023 لمدة يومان

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2023 للعام الدراسي 2022 / 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني والصم وضعاف السمع وذلك بناء على عرض الجدول المقترح للامتحانات والخطة الزمنية للعام الدراسي من وكيل الوزارة