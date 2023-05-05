غدا بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل لنصف الصف الدارسي الثاني، لجميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني، على مستوى 20 إدارة تعليمية، التي تبدأ من السبت 6 مايو الجاري.

وأكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ، شدد رمضان على مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان الامتحانية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات .

كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة،كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

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و كذلك المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.