اليوم السابع
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على طريقة الكتعة.. ضبط المتهمة بإجبار الأطفال على التسول فى القاهرة

الجمعة، 05 مايو 2023 01:27 م
على طريقة الكتعة.. ضبط المتهمة بإجبار الأطفال على التسول فى القاهرة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم بالضرب ، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامي.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى) وبصحبتها عدد (4) أطفال  أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة إعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 
 

اطفال

تسول

استيلاء على اموال الماره



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