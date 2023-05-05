اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى يختتمون غدا امتحاناتهم بالعلوم

الجمعة، 05 مايو 2023 06:00 ص
طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى يختتمون غدا امتحاناتهم بالعلوم طلاب الازهر
كتب لؤى على

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يختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الأزهرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادتى العلوم والمهارات المهنية.
 
كما يختتم طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى، الامتحان بمادتى اللغة الاجنبية والتربية الفنية.
 
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات وهى: يمتحن المبصرون شفهياً في حفظ القرآن الكريم وتجويده/ المطالعة والنصوص، كما يمتحن المكفوفون شفهياً في جميع المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيهما الطالب قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.
 
كما أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدة ملاحظات للصفين الرابع والخامس الابتدائى، وذلك على النحو الآتى: يضاف نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يكون امتحان مادة المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيها التلاميذ قبل الامتحان التحريرى ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.
 
وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:
 
الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش. 
 
فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.
 
يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

طلاب الازهر

قطاع المعاهد الازهر الازهرية

امتحانات النقل الازهرى

امتحانات الازهر



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