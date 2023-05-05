طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على كل أنحاء المحافظة والعظمى 24 درجة

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، استقرارا في درجات الحرارة علي أنحاء المحافظة، ليسود طقس مائل للدفء في ساعات الصباح ومشمس في النهار، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمي 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السلوم ومطروح تمتد خفيفة إلى الإسكندرية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.