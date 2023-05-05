ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب 1837 عبوة سجائر إلكترونية ومستلزماتها

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات لتهريب كميات من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، في نفس التوقيت، لركاب يحملون جوازات سفر أجنبية، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط الطيران الفرنسية القادمة من باريس، حيث أنكر الركاب الثلاثة حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

تمكن رجال الجمارك من ضبط الراكب الأول، بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية، ومحمود سعد الدين مامور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة و مصطفي حامد في التفتيش اليدوي تحت اشراف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

بينما تم ضبط الراكب الثاني بواسطة محمد جمال فرج مأمور اللجنة الجمركية، و عبد الله شحاته مامور الجمرك، ومحمد موافي من إدارة الفحص بالأشعة، و محمود مصطفي محمد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، تحت اشراف عمرو عطية الدسوقي.

وتم ضبط الراكب الثالث بواسطة كل من محمود أحمد عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية و حسام عبد العال مأمور الجمرك و محمد موافي من ادارة الفحص بالأشعة، و احمد محمد فتحي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، تحت اشراف أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على الصالة، وشاركت في الضبط دينا حسن مأمور الجمرك حيث بلغ إجمالي مضبوطات كل من الراكب الاول 343 عبوة، والراكب الثاني 950 عبوة والراكب الثالث 544 عبوة بإجمالي 1837 عبوة سجائر إلكترونية ومستلزماتها للركاب الثلاثة.

أمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 36 لسنة 2023 ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم 37 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 38 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.