ضبط 2.7 طن قمح محلي داخل مصنع أعلاف بكفر الشيخ

وكانت قد وردت معلومات موثوق من صحتها لرئيس مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، بقيام صاحب مصنع أعلاف بدائرة مركز ومدينة الحامول 54 سنة بتجميع كميات من القمح المحلي لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات داهمت قوة من التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصنع المشار إليه، و بتفتيشه عثر بداخله على ، 2670 طن من القمح المحلي موسم 2023، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.