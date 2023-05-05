ضبط 1300 عبوة مستحضرات تجميل وكانولات نقل دم منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية ـ عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية، ضمت محمد سعد الخولى مدير عام الرقابة ووليد بدر والسيد أحمد الحوالة المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا للمرور بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط محل بيع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بحى أول طنطا، لبيعه كانولات نقل دم بشرية بكمية وقدرها (300) كانولا لنقل الدم والمحاليل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء.

وضبط كمية (1000) عبوة مستحضرات تجميل ( كريمات شعر وبلسم وشامبوهات ومعطرات وزيوت تنعيم شعر) منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بإجمالى مضبوطات (1300)عبوة.

كما قامت الحملة بالمرور على المحال العامة حررت (10) مخالفات عدم إعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.