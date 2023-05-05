ضبط راكب عربى حاول تهريب 224 خصلة شعر مستعار وآخر بحوزته سيف معدنى

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب عربي تهريب كمية من خصلات الشعر المستعار، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف.

المحاولة الأولي كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الملكية الاردنية، حيث أستوقف احمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الله شحاته مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

كلف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من خصلات الشعر المستعار، قام محمود عبد النبي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من دينا حسن و مصطفي حامد تحت إشراف أحمد سيد إبراهيم، وذلك لعد وجرد وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 224 خصلة شعر مستعار كل واحدة كانت داخل كيس شفاف خاص بها.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف معدني في صالة السفر أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الخليج المتجهة إلي البحرين، إفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون 394 رقم لسنة 1954 تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك واحمد بسيوني مدير الحركة.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة 2024 ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم 35 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.