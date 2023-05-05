ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، أستوقف احمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك ومحمود أحمد محمد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

كلف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية، قام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد نبيل و عبد الله حمدي و محمد قنديل و وليد حجاج مأمورا الجمرك وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 630 عبوة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 105 لسنة 2023 ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.